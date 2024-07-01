Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente tespit edilen 3 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Ekipleryaptıkları aramalarda 6 kilo 720 gram skunk, 998 hap, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.