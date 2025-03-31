Malatya'da Yapılan Operasyonda 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi

MALATYA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durumundan şüphelenilen plakası açıklanmayan bir kamyon durduruldu. Arama yapılan kamyonun kasasında kolilenmiş halde 7 milyon 250 bin dal badrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, kamyon şoförü T.T.'yi gözaltına aldı.