MALATYA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durumundan şüphelenilen plakası açıklanmayan bir kamyon durduruldu. Arama yapılan kamyonun kasasında kolilenmiş halde 7 milyon 250 bin dal badrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, kamyon şoförü T.T.'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Yapılan Operasyonda 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?