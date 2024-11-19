Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
C.K'nin kullandığı 35 HLC 70 plakalı otomobil, Göztepe Mahallesi Balkiraz Sokak'ta yol kenarında yürüyenlere çarptı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar N.K, N.K, K.Y, A.Y, H.Y, B.G, A.M. ve E.Ş'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Yaya Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?