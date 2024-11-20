Malatya\'da Yeni Okulun Temeli Atıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da hayırsever iş adamı Rıdvan Mertöz tarafından yaptırılacak 24 derslikli Elif Sevinç Mertöz Ortaokulunun temeli törenle atıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Mahallesi Evliya Caddesi'nde düzenlenen törende, temeli atılan okulun hayırlı olmasını diledi.

Malatyalı iş insanlarının kente gösterdiği ilginin her türlü takdirin üzerinde olduğunu anlatan Yavuz, bunun eğitime yönelik olmasının daha da kıymetli hale geldiğini söyledi.

Yavuz, eğitimin önemine dikkati çekerek, "Eğitim sadece bilgi değil yaşamaktır. Biz eğitimi insan davranışlarındaki olumlu değişiklik olarak tanımlıyoruz. Yoksa insanlara sadece bilgi yükleyen sadece bilen değil yaşayan insanlar olarak da eğitimi önceliyoruz. O yüzden eğitim ve öğretim yılı diyoruz." dedi.

Malatya'nın depremde büyük bir felaket yaşadığını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, aziz milletimiz ve memleketin her köşesindeki insanlar bölge için neler yapabileceğinin derdine düştü. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 4 aydır bu şehirde çalışıyorum. Allah'ın izniyle her bir Malatyalıyla el ele, gönül gönüle özlenen, beklenen eskisinden daha modern, mimarisiyle, konutlarıyla, alışveriş merkezleriyle bir şehri mutlaka ortaya koyacağız. Bundan yaklaşık 4 ay önce 3 rezerv alanda inşaatlar devam ederken bugün 37 alanda inşaatlarımız yükseliyor. Biz yeniden bir Malatya kuruyoruz. 40 binin üzerinde Malatya merkezinde iş yeri konut inşa ederken, 'Aman kimse incinmesin, kimseye dokunmayalım' diye bu şehrin merkezini inşa etmemiz asla mümkün değil. Dolayısıyla biz devlet olarak burada bütün paydaşlarımızla bir ekip halinde beraber çalışacağız ve Malatya'yı yeniden herkesin gördüğünden gözlerine inanacağı bir şehir haline getireceğiz."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise yeni bir umudun temelini attıklarını ifade etti.

Depremin acı izlerini silmek ve çocukların geleceğine yatırım yapmak için bir araya geldiklerini aktaran Er, "Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu sadece bir bina değil aynı zamanda Malatya'nın yeniden doğuşunun bir sembolü olacak. Okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Hayırsever iş adamı Rıdvan Mertöz de Malatya'nın depremde ağır hasar aldığını anımsatarak, kenti ayağa kaldırmanın, eski günlerine kavuşturmanın herkesin boynunun borcu olacağını söyledi.

Mertöz'ün eşi Elif Sevinç Mertöz de okulun kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun okuduğu duanın ardından okulun temeli atıldı.