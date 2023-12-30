11:17 •
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti•
Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, farlarını yakarak dikkatle ilerledi.
Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Sis, kayısı bahçelerinde ise güzel görüntüler oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika