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Malatya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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Malatya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Malatya'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kent merkezinde yoğunlaşan sis sebebiyle araçlar kontrollü ilerledi. Sürücüler farlarını yakarak seyir halindeyken, trafik ekipleri önlem aldı. Yetkililer, sürücüleri sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Malatya\'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
04.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:15
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Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Kentte aralıklarla etkili olan ve öğleden sonra kent merkezinde yoğunlaşan sis nedeniyle trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.

Sürücüler araçlarının farlarını yakarak seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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