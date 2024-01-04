Malatya\'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

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Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kentte aralıklarla etkili olan ve öğleden sonra kent merkezinde yoğunlaşan sis nedeniyle trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.
Sürücüler araçlarının farlarını yakarak seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
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