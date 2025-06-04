Malatya Hayvan Pazarında Kurban Heyecanı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Hayvan Pazarı'na hayvan getiren besici, "Canlılık yavaş yavaş geliyor. Millet malını yeni yeni getiriyor. Herkes arife gününü, bayramın birinci gününü bekliyor" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Malatya Hayvan Pazarı'nda beklenen hareketlilik henüz tam olarak başlamadı. Besiciler ve celepler arasında sınırlı sayıda alım satım yapılırken, kurban satışının arife ve bayramın birinci günü hareketleneceği belirtiliyor.

Hayvan ticareti yapan celep, satışların geçen yıla oranla durağan seyrettiğini belirterek, "Hayvan satıyoruz. Satışlar Malatya'da durgun. Malatya bazında konuşacaksak depremin sarsıntıları halen hissediliyor" dedi.

"Ne canlı ne de kötü, piyasa normal"

Piyasa ne canlı ne de kötü diyen bir diğer celep, "Buranın esnafıyız alım satım yapıyoruz. Piyasa normal. Ne canlı ne de kötü. Normal. Her bütçeye göre mal var. Piyasa da uygun geçen yılın fiyatlarıyla hemen hemen aynı. Küçükbaş 80 bin liradan başlıyor 200 bin liraya kadar gidiyor" diye konuştu.

Pazara büyükbaş hayvan getiren genç besici, "Hayvan bizim. 260 bin lira istiyoruz. Şu an pazarlık yapılıyor 235-240 bin bandından pazarlık yapılıyor. Burası pazarlık olduğu için nasip kısmet. Canlı kilosu 900 kilo geliyor" dedi.

"Bugün satışlar hareketlendi"

Pazar esnafına on kadar hayvan sattığını ifade eden besici, "Bugün 14 hayvanımız vardı, çok şükür satışlarımız güzel oldu. Bugüne kadar biraz durgundu ama bugün pazar canlandı. Şu anda pazar esnaflarımıza yakın 10 hayvan sattık" diye ifade etti.

Küçükbaş hayvan satan besici, "Canlılık yavaş yavaş geliyor. Millet malını yeni yeni getiriyor. Herkes arife gününü, bayramın birinci gününü bekliyor. Kurbanlıklar 14-15 bin lira civarında satılıyor. Canlı kilo fiyatı ise 220 lira. Hakkımız neyse ona göre veriyoruz, dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.