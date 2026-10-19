Malatya Kale\'de muhtarlar, Muhtarlar Günü\'nde Özbay\'dan plaket aldı

Malatya Kale'de muhtarlar, Muhtarlar Günü'nde Özbay'dan plaket aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Kale ilçesinde Belediye Başkanı İhsan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi. Özbay, uzun süre muhtarlık yapan muhtarlara plaket verdi ve muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli görev üstlendiğini belirterek günlerini kutladı.
Malatya'nın Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla muhtarlarla bir araya geldi.
Başkan Özbay, uzun süre muhtarlık görevini yapan muhtarlara plaket verdi.
Özbay, yaptığı açıklamada, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.
Başkan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların gününü kutladı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?