Malatya Kale\'de muhtarlar, Muhtarlar Günü\'nde Özbay\'dan plaket aldı

Malatya'nın Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Özbay, uzun süre muhtarlık görevini yapan muhtarlara plaket verdi.

Özbay, yaptığı açıklamada, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Başkan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların gününü kutladı.