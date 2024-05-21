Malatya Kale ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli sebze fidesi dağıtıldı

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Malatya'n'nın Kale ilçeside üreticilere yüzde 75 hibe destekli sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Domates, Biber, Hıyar ve Patlıcan Üretimini Geliştirme Projesi" ile yüzde 75 hibeli olarak 63 çiftçiye, 44 bin 400 domates, 42 bin 240 biber, 5 bin 184 hıyar ve 4 bin 992 patlıcan olmak üzere toplam 96 bin 816 fide verildi.

Fide dağıtım törenine katılan Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, çiftçilere bereketli ürün almaları dileğinde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca ise fide dikim teknikleri hakkında çiftçilere bilgi verdi.