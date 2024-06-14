Malatya Kale ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı

Güncel

Malatya'nın Kale ilçesindeki öğrenciler, düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

Bent İlkokulunda düzenlenen karne töreninde Kale Kaymakamı Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı İhsan Özbay, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Denli ve Özbay sınıfları gezerek, öğrencilere hediye verdi ve bir süre sohbet etti.

Tatil döneminde öğrencilere çeşitli aktiviteler yaparak, kitap okumalarını öneren Denli, öğretmenelere de gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, okul idarecileri ve öğretmenler katıltı.