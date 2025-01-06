Malatya'nın Kozluca Mahallesi Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika
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Malatya'nın Kozluca Mahallesi Yeniden İnşa Edildi

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Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Kozluca Mahallesi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeni bir yerleşim alanı olarak Çayırdüzü mevkiinde yeniden inşa edildi. Çalışmalar hızla devam ederken, 286 konuttan 217'sinin tamamlandığı ve teslimatların ilkbaharda yapılacağı belirtildi. Mahalle muhtarı Vedat Akgün, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

06.01.2025 11:02
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Malatya'da depremin yıktığı mahalle yeniden inşa edildi

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinin yıktığı Kozluca Mahallesi yeniden inşa edildi. Yeni bir yaşam alanı inşa edilen Çayızdüzü'nde teslimat ise ilkbaharda gerçekleşecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yapı stoku büyük hasar gören Malatya'da kış mevsimine rağmen inşa çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Depremlerde aldığı hasar sonrası adeta enkaza dönen Akçadağ ilçesine bağlı 457 haneli Kozluca Mahallesi ise Çayırdüzü mevkiinde yeniden inşa edildi.

"Teslimatlar ilkbaharda"

Bölgeye 286 konutun inşa edildiğini bunlardan 217'sindeki çalışmaların tamamlandığını geriye kalanlarda ise son rötuşların yapıldığını ifade eden Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün teslimatların ilkbahar gibi geçekleşmesini beklediklerini söyledi.

"Yeni bir yaşam alanı inşa edildi"

Eski yerleşim alınana 7 kilometre mesafede bulunan ve zorlu bir coğrafi özelliğe sahip Çayırdüzü mevkiine bir çok zorluğa rağmen yeni bir yerleşim alanı inşa edildiğini kaydeden Muhtar Akgün, bölgede DSİ'nin çalışmaları neticesinde önemli bir de su kaynağı bulunduğunu belirtti.

"Emeğimi geçen herkese teşekkür ediyorum"

Muhtar Akgün, yer tahsisi konusunda yaşanan zorlukların, dönemin AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın girişimleriyle aşıldığını belirtti ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Akgün, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, yeniden inşa sürecinin mahalleye büyük bir umut getirdiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Malatya'nın Kozluca Mahallesi Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika

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