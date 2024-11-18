MALATYA Şehit polis memuru toprağa verildi

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kazaya müdahale ederken saman yüklü TIR'ın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örüşkü Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Malatya Vali Vekili Sedat Özdemir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, AK Parti Malatya mlilletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, belediye başkanları, kaymakamlar, kurum amirleri, şehit polisin yakınları ile polisler ve askerler katıldı. Şehit polis memuru Lütfü Beykoz'un cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığına defnedildi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA