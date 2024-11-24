Malatya-Sivas Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

Malatya- Sivas kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Hekimhan ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava, bugün yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının etkili olduğu ilçede ekipler, Malatya-Sivas kara yolunda önlem aldı.
Hekimhan Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, lastikleri kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.
Kar yağışının etkisini artırması üzerine, Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Karayolları ve belediye ekipleri, yolu açmak için çalışma yürütüyor.
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