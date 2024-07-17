Malatya Valiliğine atanan Seddar Yavuz, Kocaeli'den ayrıldı - Son Dakika
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Malatya Valiliğine atanan Seddar Yavuz, Kocaeli'den ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Valiliğine atanan Seddar Yavuz, Kocaeli'den uğurlandı. Kocaeli Valiliğinde düzenlenen programda konuşan Yavuz, kentte 4 yılı aşkın süredir onurla hizmet etmenin şerefine nail olduğunu belirterek, Kocaeli'ye veda ettiğini söyledi. Yavuz, kentte tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştığını, nasıl sorun çözüleceği noktasına odaklandığını vurgulayarak, helallik istedi ve yeni görev yerine uğurlandı.

17.07.2024 14:45
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Valiliğine atanan Seddar Yavuz, Kocaeli'den uğurlandı.

Kocaeli Valiliğinde düzenlenen programda konuşan Yavuz, kentte 4 yılı aşkın süredir onurla hizmet etmenin şerefine nail olduğunu belirterek, "bilim, sanayi ve teknoloji üssü", "bilişim ve AR-GE'nin başkenti" olarak nitelendirdiği Kocaeli'ye veda ettiğini söyledi.

Kocaeli'nin, en uzun süre valilik yaptığı il olduğuna işaret eden Yavuz, "Güzel bir dönem geçirdim. 35 yıldır ülkemizin her köşesinde, her coğrafi bölgesinde görev yapmış bir mülki idare amiri olarak bu şehirdeki nezaketi, zarafeti, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik duygusunu başka bir şehirde tespit edemedim. Diğer şehirlere de haksızlık etmek istemem, görev yaptığım tüm il ve ilçeleri gönlüme yazdım." diye konuştu.

Yavuz, kentte tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştığını, nasıl sorun çözüleceği noktasına odaklandığını, kimsesizlerin kimsesi olmaya, erişilebilir valilik ve şeffaflık ilkesiyle görev yapmaya çalıştığını vurgulayarak, "Kıymetli eşim, vali yardımcılarım ve kaymakamlarımızın özverili çalışmalarıyla bu şehirde 20 bin 280 ailenin kapısını çaldık. Sadece şehit ve gazi aileleri değil, yetimler, öksüzler, yaşlılar ve engellilerin, ekonomik yoksunluk içindeki her evin kapısını çaldık. Kocaeli beni bağrına bastı, sevdi. Ben de bu şehre sevdalandım. İnşallah güzel günlerde tekrar buluşuruz. Bana ve aileme hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından valilik personelince Yavuz ile eşi Selda Yavuz'a çiçek verildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Selda Yavuz, eşine sarılarak teselli buldu.

Personel ve Kocaelililerden helallik isteyen Yavuz, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun dua okumasının ardından yeni görev yerine uğurlandı.

Uğurlama töreninde, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile iş insanları yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Valiliğine atanan Seddar Yavuz, Kocaeli'den ayrıldı - Son Dakika

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