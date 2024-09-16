Malavi'de Kolera Vakaları Yeniden Başladı - Son Dakika
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Malavi'de Kolera Vakaları Yeniden Başladı

Malavi'de kolera salgını yeniden başlarken, yeni vakalar ve ölümler bildirildi. Sağlık önlemleri alınıyor.

16.09.2024 16:48
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Malavi'de Mart 2022'de başlayan ve yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne neden olan kolera salgınının sona erdiği ilan edildikten 2 ay sonra yeni vakaların kaydedildiği açıklandı.

Afrika basınındaki haberlere göre, Malavi'nin kuzeyindeki Chitipa ve güneyindeki Machinga bölgelerinde yeni kolera vakaları rapor edildi.

Chitipa Bölge Sağlık Ofisi, geçen hafta yeniden başlayan salgının ardından 22 yeni vaka kaydettiklerini, bir kişinin öldüğünü, 8 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bölge Sağlık Ofisi Sözcüsü Wongani Nyirenda, yeni vakalar sonrası salgının yayılmaması için önlem almaya başladıklarını söyledi.

Temiz ve güvenli su kullanıldığından emin olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Nyirenda, halka temiz su sağlamak amacıyla bir miktar klor ve su arıtma cihazları verdiklerini anlattı. Nyirenda, ayrıca sağlık görevlilerinin sahada insanları hijyen konusunda eğitmeye devam ettiğini belirtti.

"Hijyen konuları hakkında sorunlarımız var"

Malavi Sağlıkta Eşitlik Ağı İcra Direktörü George Jobe ise salgının yeniden başlamasının endişe verici olduğunu söyledi.

"Umudumuz ve beklentimiz bir nefes alacağımız yönündeydi." diyen Jobe, 2022'den beri kolera nedeniyle büyük acılar yaşadıklarını dile getirdi.

Aynı süreci yeniden yaşamak istemediklerini belirten Jobe, "Bu durum Malavi'nin hala güvenli su sağlama konusundaki zorlukları aşamadığını gösteriyor. Ayrıca ellerin sabunla yıkanmaması, açık tuvaletler ve atık yönetimi gibi hijyen konuları hakkında sorunlarımız var." dedi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hafta başında yerel medyaya yaptıkları açıklamada, Malavililerin paniğe kapılmaması gerektiğini, hükümetin hastalığın yayılmasını kontrol etmek için önlemler aldığını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malavi'de Kolera Vakaları Yeniden Başladı - Son Dakika

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