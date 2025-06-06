Malavi'de Kurban Hazırlıkları Tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi kapsamında Doğu Afrika ülkesi Malavi'de kesilecek hayvanların kontrolü yapıldı.

Bölgede yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla Malavi'ye gelen TDV gönüllüleri ve görevlileri, hazırlıklarını tamamladı.

Başkent Lilongwe ile çevre kentlerde kurban kesilecek alanlara giden görevliler, hayvanları kontrol etti.

Heyette bulunan veteriner hekim, hayvanların sağlık açısından kurban vasfını taşıyıp taşımadığını denetledi.

Kontrollerde, yaşı uygun olmayan ve sağlık sorunları nedeniyle kurban vasfı taşımayan hayvanlar sürüden ayrıldı.

Heyette bulunan müftü ise kurbanlıkların dini açıdan kesime uygunluğunu kontrol etti.

"Bu güzel hizmeti buralara getirmek çok ayrı bir mutluluk"

TDV Karabük Şube Başkanı ve Karabük Müftüsü Ali Erhun, vakfın vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Malavi'ye gelerek çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Kesilecek hayvanların durumunu kontrol ettiklerini aktaran Erhun, "İki türlü kontrolümüz söz konusu. Birincisi veterinerimiz tarafından hayvanların sağlık ve yaşları kontrol ediliyor, muayene ediliyor. İkinci olarak da biz dini yönden kurbanlığa engel hali var mı yok mu onu gözlemliyoruz. Seçeceğimiz ve işaretleyeceğimiz hayvanları bayram sabahı inşallah kurban edeceğiz. Önemli olan bize emanet edilen kurbanları en güzel şekilde, dinimize en uygun şekilde yerine getirmek." diye konuştu.

Erhun, Malavi'nin dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğuna işaret ederek, "İnsanların gerçekten çok büyük fakirlik içinde olduğunu her gezdiğimiz dakika gözlemledik. Onun için bu güzel hizmeti buralara getirmek çok ayrı bir mutluluk." dedi.

TDV gönüllüsü veteriner hekim Abdullah Leblebicier ise kesim öncesi hayvanların sağlık kontrollerini yaptıklarını kaydetti.

Leblebicier, Türkiye'de bağış yapanların kurbanlarının usulüne uygun kesilmesi için hayvanların seçimini yaptıklarını, "Bayram günü de kesim aşamasında ve sonrası muayeneleri yapılacak. Olumsuz durumla karşılaşıldığında gerekli işlemler gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.