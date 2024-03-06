Malavi'de sel ve toprak kaymaları: 6 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da 62 yaşındaki bir erkek 217 kez Covid aşısı oldu

Almanya'da 62 yaşındaki bir erkeğin, doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 217 kez Covid aşısı olduğu belirtildi. Aşılar 29 aylık bir dönemde özel kliniklerden satın alınarak yapıldı. Araştırmacılar, söz konusu erkekte herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Savcılık, aşının kanıtlarını topladı ancak herhangi bir suçlama yöneltilmedi.