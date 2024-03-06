Malavi'de sel ve toprak kaymaları: 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malavi'de sel ve toprak kaymaları: 6 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika ülkesi Malavi'de meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti. Nkhotakota bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucunda altyapıda ciddi hasar meydana geldi ve kara yolu ulaşımı sağlanamıyor. Yaklaşık 14 bin kişi etkilendi ve yerinden olan vatandaşlar kamp alanlarına sevk edildi.

06.03.2024 03:29  Güncelleme: 03:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika ülkesi Malavi'de meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti.

Malavi Afet Yönetimi Departmanı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Nkhotakota bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 6 kişinin öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, selden etkilenen bölgenin altyapısında ciddi hasar meydana geldiği ve bölgeye kara yolu ulaşımının sağlanamadığı bildirildi.

Yaşanan felaketten yaklaşık 14 bin kişinin etkilendiğinin kaydedildiği açıklamada, yerinden olan vatandaşların kamp alanlarına sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Malavi, Ulaşım, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malavi'de sel ve toprak kaymaları: 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Paris'te Türk kadın bestecilerin eserleri icra edildi
    03:36 Paris'te Türk kadın bestecilerin eserleri icra edildi

    Fransa'nın başkenti Paris'te, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliği ev sahipliğinde 20. yüzyılın önemli 2 Türk kadın bestecisi Nazife Aral Güran ve Yüksel Koptagel'in eserleri icra edildi. Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet'in ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti'n 100. yılı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen konsere çok sayıda ülkenin UNESCO temsilcisinin yanı sıra ünlü Türk piyanist Koptagel de katıldı.

  • Almanya'da 62 yaşındaki bir erkek 217 kez Covid aşısı oldu
    03:00 Almanya'da 62 yaşındaki bir erkek 217 kez Covid aşısı oldu

    Almanya'da 62 yaşındaki bir erkeğin, doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 217 kez Covid aşısı olduğu belirtildi. Aşılar 29 aylık bir dönemde özel kliniklerden satın alınarak yapıldı. Araştırmacılar, söz konusu erkekte herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Savcılık, aşının kanıtlarını topladı ancak herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

  • Haiti'de Havaalanı Saldırılarına Karşı Asker Konuşlandırıldı
    02:45 Haiti'de Havaalanı Saldırılarına Karşı Asker Konuşlandırıldı

    Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki havaalanı, silahlı çetelerin saldırılarına karşı askerler tarafından korunmaya başlandı. Çetelerin amacı, Başbakan Ariel Henry'nin dönüşünü engellemek. Ülkede çetelerden kaynaklanan şiddet olayları artış gösterdi. Başbakan Henry, ülkeye uluslararası bir polis gücü yerleştirilmesini öngören anlaşmayı imzalamak üzere Kenya'ya gitmişti. Çetelerin saldırıları sonucunda hapishanelerdeki mahkumlar kaçtı ve ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Havaalanına yapılan saldırı girişimi engellendi. Çete lideri Cherezier, Başbakan Henry'nin istifasını istiyor ve çeteler başkentin kontrolünü ele geçirmiş durumda. Başbakan Henry, çetelerle mücadele için uluslararası güç gönderilmesini istiyor.

  • İzmir'de Otomobil Taklalar Atarak Yan Yola Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
    02:31 İzmir'de Otomobil Taklalar Atarak Yan Yola Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak taklalar attıktan sonra bariyerleri aşarak yan yola devrildi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Microsoft, Windows 11'de Android uygulamaları desteğini sonlandırdı
    02:19 Microsoft, Windows 11'de Android uygulamaları desteğini sonlandırdı

    Microsoft, kullanıcıların Windows 11'de Android uygulamalarını çalıştırmalarına olanak tanıyan hizmetini iptal ettiğini açıkladı. Windows Alt Sistemi (WSA) desteği sona erdiğinde, kullanıcılar artık Android uygulamalarını Windows 11'e yükleyemeyecekler. Microsoft, geliştirici topluluğunun desteği için minnettar olduklarını ve geri bildirimleri dikkate alacaklarını belirtti.

  • Uber Türkiye, 7 milyona yakın kullanıcı sayısına ulaştı!
    02:19 Uber Türkiye, 7 milyona yakın kullanıcı sayısına ulaştı!

    Uber Türkiye, 2023 yılında kaydettiği büyüme rakamlarıyla sektördeki lider konumunu pekiştirdi. Şirketin platform üzerinden elde ettiği ciro, geçtiğimiz yıl 137 milyar doları aşarak, büyük bir iş hacmine ulaştı. Türkiye pazarında da önemli başarılara imza atan Uber, uygulamanın indirilme sayısının 6.7 milyonu aştığını ve şu anda 10 şehirde faaliyet gösterdiğini duyurdu. Uber, Hindistan yatırımlarını artırarak yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor.


00:49 TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı
00:20 Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı
23:00 CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi
22:41 Hizbullah, İsrail’e çok sayıda füzeyle saldırdı Hizbullah, İsrail'e çok sayıda füzeyle saldırdı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek
22:29 Rusya ve Çin, Ay’da nükleer santral kuracak Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral kuracak
21:23 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuştu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı
20:07 Kaza yaparak 1 kişinin ölümüne neden 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak 1 kişinin ölümüne neden 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
20:06 Sakarya’da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi Sakarya'da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:52 Antalya’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 04:40:53. #1.13#
SON DAKİKA: Malavi'de sel ve toprak kaymaları: 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement