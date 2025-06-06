Malazgirt\'te Kurban Bayramı Coşkusu

Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah camilere akın etti.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ın da vatandaşlarla bayram namazını kıldığı Merkez Cami'de, dualar edildi, Kurban Bayramı'nın İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.

Namaz sonrası cemaatle bayramlaşan Kaymakam Bayram, huzur ve birlik mesajları verdi.