Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah camilere akın etti.
Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ın da vatandaşlarla bayram namazını kıldığı Merkez Cami'de, dualar edildi, Kurban Bayramı'nın İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.
Namaz sonrası cemaatle bayramlaşan Kaymakam Bayram, huzur ve birlik mesajları verdi.
Son Dakika › Güncel › Malazgirt'te Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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