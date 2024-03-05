Maldivler, Çin ile askeri alanda işbirliği anlaşması imzaladı

Maldivler Savunma Bakanlığı, Çin ile askeri alanda işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.
Maldivler Savunma Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Mohamed Ghassan Maumoon ile Çin Uluslararası Askeri İşbirliği Ofisi Direktör Yardımcısı Tümgeneral Cang Baoçün'ün, askeri alanda bir işbirliği anlaşmasına imza attığı bildirildi.
Söz konusu anlaşma askeri alanda işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Çin'in Maldivler'e "karşılıksız askeri destek" sağlamasını da kapsıyor.
Maldivler, "sivil kıyafetli de olsa" ülkesinde Hint askeri personel istemiyor
Öte yandan Press Trust of India haber ajansına göre, Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, ülkedeki Hint askerlerinin gönderilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Muizzu, 10 Mayıs'tan sonra ülkede "sivil kıyafetli bile olsa" hiçbir Hint askeri personelinin bulunmayacağını vurguladı.
Maldivler'de yerel yetkililer, ülkedeki 88 Hint askeri personelin 15 Mart'a kadar ülkeden çekilmesini istemişti.
Devlet Başkanı Muizzu, Maldivler'in hiçbir ülkenin arka bahçesi olmadığını belirterek "Biz, bağımsız ve egemen bir devletiz." açıklamasında bulunmuştu.
Seçim kampanyasında ülkenin dış politikasında Hindistan ile ilişkilere öncelik veren geleneksel tutumuna son vereceğini duyuran Muizzu, göreve başladıktan kısa süre sonra Hint askeri personeli ve varlıklarının ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.
Muhalefetin eleştirilerinin hedefinde olan Hint askerlerinin ilk grubunun 10 Mart'a kadar gönderileceğini ifade eden Muizzu, kalan askeri personelin de 10 Mayıs'a kadar ülkeden ayrılacağını belirtmişti.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal ise Maldivler'in ülkeden ayrılmasını talep ettiği Hint askerlerinin yerine "yetkin Hint teknik personel" görevlendirilmesinin planlandığını kaydetmişti.
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