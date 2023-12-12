Malezya Başbakanı Enver İbrahim Kabinede Değişikliklere Gitti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Kasım 2022'de kurduğu "birlik hükümeti"nin birinci yılını doldurmasının ardından kabinede bazı değişikliklere gitti.

Malay Mail'in haberine göre, hükümetine duyulan güveni korumak için kabinede değişikliklere giden Enver, bakan sayısını 3 artırarak 31'e, bakan yardımcısı sayısını ise 2 artırarak 29'a çıkardı.

Başbakan Enver, bu kapsamda, Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) Başkan Yardımcısı Muhammed Hasan'ı, Dışişleri Bakanı olarak görevlendirdi.

Ekonomiye dair eleştirilere maruz kalan Enver hükümetinin kabine değişikliğinde Malezya'daki Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü Amir Hamzah Azizan ise Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı.

İletişim ve Dijital Bakanlığı ikiye ayrılacak

Başbakan Enver, ekonomik büyümeyi artırmak, yatırım çekmek ve yapay zeka alanındaki faaliyetler için İletişim ve Dijital Bakanlığının, İletişim Bakanlığı ve Dijital Bakanlığı olarak ikiye ayrılacağını duyurdu

Enver, basına yaptığı açıklamada, veri merkezlerine ve yapay zekaya artan ilgiye karşı etkili refleks geliştirmenin önemini vurgulayarak, bu alandaki ihtiyaçlara cevap verilmesi için İletişim ve Dijital Bakanlığını ayırdıklarını söyledi.

Söz konusu yeni bakanlığın daha etkili uluslararası ilişkiler faaliyetlerine imkan sağlayacağına işaret eden Enver, bu girişimin artan hayat pahalılığı ve ekonomik güçlüklerle mücadele için de gerekli olduğunu dile getirdi.

Enver, yeni bakanlığın "dijital dönüşüm" üzerine çalışacağını, "değişim" ve "mücadele"nin hükümetinin en büyük odak noktalarından biri olduğuna değinerek, "Hükümetteki bir yılın ardından görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırken şimdi de bazı gerekli yenilikler getireceğiz." ifadesini kullandı.

Kamuoyu araştırmacısı The Merdeka Center'in yaptığı bir ankette, ülkedeki ekonomik koşullar nedeniyle halkın Enver liderliğindeki "birlik hükümeti"ne desteğinin yüzde 41'e düştüğü görülmüştü.