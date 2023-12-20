Malezya Başbakanı İsrail Bayraklı ve İsrail\'e Ait Gemilere Yanaşmayı Yasakladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistinlilere yönelik "zulmünü" gerekçe göstererek İsrail bayraklı ve bu ülkeye ait tüm gemilerin limanlarına yanaşmasını yasaklandığını duyurdu.

Enver, yaptığı yazılı açıklamada, yasağın, İsrail'in Filistin'e saldırılarındaki tutumuna yanıt niteliğinde olduğunu ve derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Eski hükümetin kararıyla İsrail merkezli şirketlerin ve gemilerin 2005'ten bu yana limanlara yanaşmasına izin verildiğini belirten Enver, bu kararın geçersiz kılındığını kaydetti.

Enver, "Bu yaptırım, İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden katliam ve zulmünün, temel insani ilkeleri hiçe sayan ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine yanıttır." ifadesini kullandı.

İsrail'e ait ve İsrail bayraklı gemilerin yanı sıra 2002'den bu yana giriş izni verilen İsrailli denizcilik şirketi ZIM'a ait tüm gemilerin ülkedeki limanlara yanaşmasının süresiz olarak yasaklandığını belirten Enver, İsrail'e giden tüm gemilerin Malezya limanlarında kargo yüklemesine de yasak getirildiğini duyurdu.

Enver, bu kararın Malezya'nın ticari faaliyetlerini etkilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.