Malezya'da Mega Demiryolu Projesi ECRL İnşaatı Devam Ediyor

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ÇEKİM TARİHİ: 5 Haziran 2024

1. ECRL projesinden çeşitli görüntüler

Malezya'nın toplam uzunluğu 600 kilometreyi aşması planlanan mega demiryolu projesi ECRL, Çin İletişim İnşaat Şirketi tarafından inşa ediliyor.

Demiryolu projesinin, Malezya'nın doğu kıyısındaki daha az gelişmiş bölgeleri batı kıyısındaki ekonomik merkeze bağlayarak ülkenin genel bağlantısını büyük ölçüde artırması ve daha dengeli bir büyüme sağlaması bekleniyor.

Projenin yüzde 65'i Nisan ortası itibarıyla tamamlanırken, güzergah boyunca 13 istasyonun inşası devam ediyor.

Şu anda projede yaklaşık 23.000 personel çalışıyor.

ECRL'nin ray döşeme çalışmalarının geçtiğimiz Aralık ayında resmen başlamasından bu yana 180 kilometreden fazla ray döşendi.

"Arkamızdaki uzun ray döşeme ekipmanı Çin'den getirildi ve Çin tarafından bağımsız olarak geliştirildi. Bu makine daha verimli ve onunla daha hızlı çalışabiliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuala Lumpur'dan bildiriyor.

(XHTV)