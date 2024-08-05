Malezya, İsrail'in Gazze'deki okul saldırılarını kınadı

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Malezya, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında yerinden edilenlerin sığındığı iki okula düzenlediği ve 30 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından, İsrail'in zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

30 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Bakanlık, uluslararası toplumun İsrail'in saldırılarına "daha somut ve etkili" cevaplar vermesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in açıkça Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı görmezden geldiğini ifade eden Bakanlık, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik çabaları sürdüreceklerini vurguladı.

İsrail'in dün, Nasr Mahallesi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda, çoğu çocuk 30 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu ayrıca 3 Ağustos'ta akşam saatlerinde Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okulu'na saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli hayatını kaybetmişti.