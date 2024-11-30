Mali'de Rusya Heyeti Ziyareti - Son Dakika
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Mali'de Rusya Heyeti Ziyareti

Mali Cumhurbaşkanı Goita, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'ı kabul etti, işbirlikleri ele alındı.

30.11.2024 00:46
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Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ı kabul etti.

Mali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Novak, aralarında iş insanlarının da bulunduğu kalabalık bir heyetle Mali'ye çalışma ziyaretinde bulundu.

Novak, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Goita tarafından kabul edildi ve görüşmede, enerji, tarım ve terörle mücadele konularındaki işbirlikleri ele alındı.

Novak ve beraberindeki heyet, Mali'nin yanı sıra Sahel Devletleri İttifakı'nın (AES) diğer 2 üyesi Nijer ve Burkina Faso'yu da ziyaret edecek.

3 ülkeden yeni ittifak

ECOWAS'tan ayrılma kararı alan Mali, Nijer ve Burkina Faso, Eylül 2023'te AES'i kurmuştu.

3 ülke, 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti.

Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonu"nu kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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