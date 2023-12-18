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Malkara'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çorlu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Malkara'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Malkara ilçesinde durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Sürücü gözaltına alındı. Çorlu ilçesinde ise uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin evlerinde yapılan operasyonda 250 gram bonzai ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Malkara\'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çorlu\'da uyuşturucu operasyonu
18.12.2023 - 14:15,
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Malkara ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü M.R. gözaltına alındı.

Evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

Çorlu ilçesinde evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirlediği E.A. ve T.P'nin evlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 250 gram bonzai, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Malkara, Çorlu, Son Dakika

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