Maltepe'de Bir Binanın Deposunda El Bombası Görünümlü Cisim Bulundu - Son Dakika
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Maltepe'de Bir Binanın Deposunda El Bombası Görünümlü Cisim Bulundu

Maltepe\'de Bir Binanın Deposunda El Bombası Görünümlü Cisim Bulundu

Maltepe'de bulunan bir binanın deposunda el bombası görünümlü bir cisim bulundu. Durum polise bildirildi ve polis ekipleri cismin incelenmesi için emniyete götürdü. Cismin kriminal incelemeye alınacağı belirtildi.

04.06.2024 23:37
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Maltepe'de bir binanın deposunda bulunan el bombası görünümlü cisim polis ekiplerince incelemeye alındı.

Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir binanın depo olarak kullanılan bölümünde bina sakinlerince el bombası görünümlü bir cisim bulunması üzerine durum polise bildirildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.

El bombası görünümlü cismin kriminal incelemeye alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Maltepe, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Bir Binanın Deposunda El Bombası Görünümlü Cisim Bulundu - Son Dakika

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