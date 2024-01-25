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Maltepe'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: Bin 875 Adet Ele Geçirildi - Son Dakika
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Maltepe'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: Bin 875 Adet Ele Geçirildi

Maltepe'de polis ekipleri, aracıyla adresleri gezerek kaçak elektronik sigara satışı yapan bir kişiyi takibe aldı. Şüphelinin Kadıköy'de kaldığı adrese düzenlenen operasyonda bin 875 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi ve 3 kutu kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli ise adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

25.01.2024 - 10:36,
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MALTEPE'de polis ekipleri, aracıyla adresleri gezerek kaçak elektronik sigara satışı yapan bir kişiyi takibe aldı. Çalışmaların ardından şüphelinin Kadıköy'de kaldığı adrese düzenlenen operasyonda bin 875 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracıyla bazı adreslere giderek elektronik sigara satışı yapan bir kişi olduğunu belirledi. Ekipler şüpheliyi fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin satışları tamamladıktan sonra Kadıköy'de kaldığı adrese gittiğini belirledi. Ekipler, şüphelinin kaldığı adrese baskın düzenledi. Baskında adreste yapılan aramalarda bin 875 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi, 3 kutu kaçak sigara ele geçirildi. Baskında C.B. ve H.S. isimli iki kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Maltepe\'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: Bin 875 Adet Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Maltepe'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: Bin 875 Adet Ele Geçirildi - Son Dakika
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