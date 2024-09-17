Maltepe'de Kaçakçılık Operasyonu

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Maltepe'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, yetkilisi olduğu iki ayrı iş yerinde kaçak sigara, tütün, elektronik sigara ve sahte alkol ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Küçükyalı ve Çınar mahallelerinde 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Bu adreslerdeki aramalarda, 1 havalı tüfek, 444 paket bandrolsüz kaçak sigara, 25 elektronik sigara, 89 elektronik sigara kartuşu, 24 paket puro, 12 sarma puro,11 paket kaçak tütün, 24 makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 şişe sahte alkol, 58 parça sahte bandrol ele geçirildi.

Ekipler, 2 iş yerinin de yetkilisi olduğu tespit edilen T.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a" muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.