Maltepe\'de polis memuruna çarpan araca ateş açıldı, bir şüpheli ağır yaralandı

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Maltepe'de uygulama noktasında "dur" ihtarına rağmen polis memuruna çarpıp kaçan aracın lastiklerine ateş edilmesi sonucu bir şüpheli ağır yaralandı, olaya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Aydınevler Mahallesi'ndeki asayiş uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayan, M.M.C. (22) isimli şüphelinin de içinde bulunduğu araç, bir polis memuruna çarparak kaçmaya başladı.

Uygulama noktasında görevli ekipteki diğer polis memurunun önce havaya, sonra da şüphelilerin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açması sonucu M.M.C. yaralandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araçta bulunan G.D. (24) ve olay sonrası şüphelilere yardım eden E.K. (32) yakalanırken, yapılan sorgulamada her üç şüphelinin de çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Öte yandan, olay sırasında araçta bulunan ve kaçan iki şüphelinin B.B. (24) ve A.E. (22) oldukları belirlendi. Bu şüphelilerden B.B'nin 28 suç ve 7 aranma, A.E'nin ise 22 suç ve 3 aranma kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.