Maltepe'de polis memuruna çarpan araca ateş açıldı, bir şüpheli ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maltepe'de polis memuruna çarpan araca ateş açıldı, bir şüpheli ağır yaralandı

Maltepe\'de polis memuruna çarpan araca ateş açıldı, bir şüpheli ağır yaralandı

Maltepe'de uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan araç, polis memuruna çarparak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, aracın lastiklerine ateş açarak bir şüpheliyi ağır yaraladı. İki şüpheli gözaltına alındı.

30.05.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de uygulama noktasında "dur" ihtarına rağmen polis memuruna çarpıp kaçan aracın lastiklerine ateş edilmesi sonucu bir şüpheli ağır yaralandı, olaya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Aydınevler Mahallesi'ndeki asayiş uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayan, M.M.C. (22) isimli şüphelinin de içinde bulunduğu araç, bir polis memuruna çarparak kaçmaya başladı.

Uygulama noktasında görevli ekipteki diğer polis memurunun önce havaya, sonra da şüphelilerin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açması sonucu M.M.C. yaralandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araçta bulunan G.D. (24) ve olay sonrası şüphelilere yardım eden E.K. (32) yakalanırken, yapılan sorgulamada her üç şüphelinin de çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Öte yandan, olay sırasında araçta bulunan ve kaçan iki şüphelinin B.B. (24) ve A.E. (22) oldukları belirlendi. Bu şüphelilerden B.B'nin 28 suç ve 7 aranma, A.E'nin ise 22 suç ve 3 aranma kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

Maltepe, Güvenlik, Suç, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de polis memuruna çarpan araca ateş açıldı, bir şüpheli ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama! Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
19:43 İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurdu İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına cevabını sosyal medyadan verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına cevabını sosyal medyadan verdi
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
19:51 Skandal Filistin yorumu sonrası Everest Yayınları Azra Kohen’le yollarını ayırdı Skandal Filistin yorumu sonrası Everest Yayınları Azra Kohen'le yollarını ayırdı
19:36 18 yıl önce işlenen cinayet çözüldü Ölüm en yakınından gelmiş 18 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Ölüm en yakınından gelmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 23:59:24. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de polis memuruna çarpan araca ateş açıldı, bir şüpheli ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement