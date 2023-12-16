Maltepe\'de Şiddetli Rüzgar Sonucu Devrilen Ağaç Aydınlatma Direğinde Asılı Kaldı

MALTEPE'de şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden ayrılan çam ağacı devrildi. Devrilen ağaç aydınlatma direğinde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.

Olay, Maltepe'de Feyzullah Mahallesi Sahilyolu'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarındaki çam ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direğinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sahilyolunda güvenlik önlemi aldı. Ağacın aydınlatma direğinde asılı kalması olası bir faciayı önledi. Ağaç ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sırasında sahilyolunda trafik yoğunluğu oluştu.