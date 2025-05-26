Maltepe'de Trafik Kazası

MALTEPE Sahil Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, refüjün üzerinden karşı yöne geçti. Ters yönde 2 araca çarpan otomobil, refüj üzerinden tekrar savrularak kendi şeridine döndü. Kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.