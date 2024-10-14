Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu

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Maltepe'de bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başıbüyük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi S.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenirken, adreste yapılan aramalarda 1 kilo 532 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, çeşitli ebatlarda 94 fişek, 119 bin 800 lira ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.