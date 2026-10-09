Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış - Son Dakika
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Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği facia sonrası hazırlanan raporda kaçak katların yıkımıyla ilgili kararın uygulanmadığı öğrenilirken binanın mimarı ve şantiye şefi kusurlu bulundu.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişiler tarafından hazırlanan ön rapor ortaya çıktı. Raporda, binanın ruhsata aykırı inşa edilen katları için yıllar önce alınan yıkım kararlarının uygulanmadığı belirlendi.

SORUŞTURMA İÇİN SAVCILAR VE MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturma devam ederken, olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

Binanın planlama, inşaat ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru veya sorumluluğu bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için de iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.

KAÇAK KATLAR İÇİN ALINAN YIKIM KARARI UYGULANMAMIŞ

Bilirkişilerin incelemeleri sonucunda hazırlanan ön raporda, 1987 yılında inşa edilen binaya ilişkin dikkat çeken ayrıntılara yer verildi.

Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

Rapora göre, bina hakkında 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde encümen kararları alındı. Ruhsat dışında sonradan inşa edilen 3, 4, 5 ve 6. katların yıkılmasına karar verildi. Ancak söz konusu yıkım kararlarının aradan geçen yıllara rağmen uygulanmadığı ortaya çıktı.

Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

MİMAR VE ŞANTİYE ŞEFİ KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi ön raporunda, binanın mimarı Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu tespit edildi. Binanın çökmesine ilişkin adli soruşturma sürerken, kamu görevlilerinin olası ihmallerinin belirlenmesine yönelik müfettiş incelemeleri de devam ediyor.

Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

BETONUN İÇİNDEN DENİZ KABUĞU ÇIKTI

Maltepe'nin Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Gazeteci Hanifi Bayar, 5 kişinin yaşamını yitirdiği binanın betonunda deniz kabuğu bulunduğunu açıkladı. Görüntülerde ortaya çıkan deniz kabuğu, binanın yapımında kullanılan betonun niteliğine ilişkin soruları gündeme getirdi.

Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

FACİADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında meydana geldi. Binanın 3 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği, enkazda 14 kişinin bulunduğunu bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarında 3'ü çocuk 10 kişi sağ çıkarılırken, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

Faciada hayatını kaybedenlerin isimleri Gülce Dora Turhan (2021), Ahmet Muhammed İnan (2004), Mesut Bilece (1986), Hüseyin Özkurt (1960) ve Zeynep İnan (2006) olarak açıklandı.

Enkaz altında kalan son kişi olan 20 yaşındaki Zeynep İnan'ın cansız bedeni sabaha karşı çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları saat 06.15 itibarıyla sona erdi.

Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

BİNANIN 4 KATININ KAÇAK OLDUĞU BELİRLENDİ

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu söyledi.

Köymen, binayla ilgili daha önce herhangi bir ihbar almadıklarını belirterek, "Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak yapılmış." dedi.

Daha sonra edinilen bilgilere göre binanın 4 katının kaçak olduğu, giriş ve iki katının ise yasal olduğu belirtildi. Binaya ilk yapımının ardından bir kat, daha sonra da 3 kat eklendiği öğrenildi.

1987 yılında inşa edilen binanın ilk ruhsatının, o tarihte Maltepe Belediyesi henüz kurulmadığı için Kartal Belediyesi tarafından verildiği ifade edildi.

Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

BİNADA 33 KİŞİ YAŞIYORDU

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada binanın zemin artı 6 kattan oluştuğunu, zemin katın dükkan, diğer 6 katın ise konut olarak kullanıldığını belirtti.

Binada toplam 12 daire bulunduğunu ve nüfus kayıtlarına göre 33 kişinin yaşadığını aktaran Gül, çökme nedeniyle zemin ve üzerindeki iki katta bulunan 4 dairenin zarar gördüğünü söyledi. Gül, bu dairelerde kayıtlı 14 kişiden ikisinin olay sırasında şehir dışında olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

ENKAZIN ALTINDA YANGIN ÇIKTI

Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında binanın bodrum katında yangın bulunduğu ortaya çıktı. Vali Davut Gül, bodrum kattaki kumaş dükkanında bulunan kumaşların yanması nedeniyle enkazın içten içe yanmaya devam ettiğini açıkladı. Gül, itfaiye ekiplerinin enkaz nedeniyle yangına doğrudan müdahale edemediğini belirtti.

Binanın alt katında bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği öğrenilirken, yapının yan tarafına inşa edilen terasın kolonlarındaki yıpranma da dikkat çekti.

Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

ENKAZDAN KOLON ÖRNEKLERİ ALINDI

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, enkaz altında başka kimsenin bulunma ihtimaline karşı kontrollü tarama yaptı. Çalışmaların ardından iş makineleriyle hafriyat kaldırma işlemine devam edildi. İncelemelerde kullanılmak üzere binanın her katındaki kolonlardan örnekler alındı. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarını ertesi gün tamamen bitirmeyi hedeflediği bildirildi.

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    Yorumlar (4)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    tamam suclu kapici iste. yok bide belediye bakanlik felan suclu olsaydi. daha neler. suclu kapici 6 0 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    kim suçlu ise atın Silivri ye Eko nun yanına;) 0 0
  • ŞEVKET DURAK ŞEVKET DURAK:
    tüm suçlular cezasını çeksinki adalet yerini bulsun 0 0 Yanıtla
  • adem sen adem sen:
    uçak kapları yıkılma kararı çıkmışsam bu kararı takip etmeyen gerçekleşmesi için devletin kurumlarını harekete geçirmeyen yetkililer hesap vermeli nemalanırken iyiydi 0 0 Yanıtla
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