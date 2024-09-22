Mamak Kent Ormanı\'nda Temizlik Etkinliği

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Mamak Kent Ormanı'nda gönüllüler tarafından temizlik yapıldı

ANKARA - Let's Do İt Türkiye (Hadi Yapalım Türkiye) gönüllüleri, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Ankara'nın simge noktalarından Mamak Kent Ormanı'nda 3 kilometrelik bir alanda temizlik çalışması yaptı.

Dünyada çevre hareketinin bir parçası olan Let's Do İt Türkiye topluluğu gönüllüleri, Türkiye'nin farklı noktalarındaki ormanlarda temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyor. Çevre bilincini artırmak, atık yönetimini teşvik etmek ve insanları bu yönde harekete geçirmek için çaba sarf eden söz konusu topluluk, başkentin simge noktalarından Mamak Kent Ormanı'nda da temizlik çalışması yaptı. Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe 200 gönüllü katılırken, ormanlık alanın 3 kilometrelik alanında atıklar ayrıştırılarak toplandı.

Topluluk 2008 yılında Estonya'da ortaya çıktı

Let's Do İt Türkiye Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kasak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etkinlik 2008 yılında Estonya'da ortaya çıkan bir temizlik hareketi. Akabinde bütün ülkelerde yayılmaya başlayıp şu anda günümüzde dünyanın en büyük sivil çevre hareketi olarak geçiyor. 2018 yılında Türkiye olarak biz dünya temizlik gününün Türkiye'de uygulanması için bir yönetim kurulu kurduk ve arkadaşlarla çalışmalarımızı başlattık" ifadesini kullandı.

Çevre temizliğine 200 gönüllü katıldı

Kasak, "Şu an burada 200 gönüllüyle beraber atıksız bir dünya için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Farklı kurum ve kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşlarından, kamu kurumlarından, büyükelçiliklerden gelen büyük bir katılımla beraber buradaki açılış etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında 3 kilometrelik bir alan temizlendi

Kasak, büyük bir özveriyle temizleme çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mamak Kent Ormanı'ndayız. Ormanlık alanı oldukça büyük fakat biz gönüllülerin de zarar görmemesi için ormanlık alan şartlarını da dikkate alarak yaklaşık olarak üç kilometrelik bir alan belirledik. Etkinlik için şu anda daha başlangıç noktasındayız. Yaklaşık olarak üç saat boyunca bu üç kilometrelik alanı atıklarımızdan ayrıştırarak hem doğaya temiz bir gelecek sunmak hem de olası orman yangınıyla mücadele etmek için büyük bir özveriyle gönüllülerimiz şu anda çalışıyorlar."

Kasak, toplanan çöplerin ise yerel yönetimler tarafından geri dönüşümü sağlanacağını da aktardı.

Let's Do İt Türkiye Genel Sekreteri Merve Küçükeskil ise yaptığı açıklamada, "Biz Let's Do İt Türkiye olarak 2012'den beri Türkiye'deki temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece temizlik çalışmaları yapmakla da kalmıyoruz. Aynı zamanda birçok alanda sanattan psikolojiye, atık yönetimine kadar eğitimler de veriyoruz" şeklinde konuştu.

Küçükeskil, 30 binden fazla gönüllü gencin her yıl Eylül ayının üçüncü haftasında Avrupa'nın ve Türkiye'nin farklı noktalarında temizlik faaliyetlerine katıldığını söyledi. Küçükeskil, gönüllülerin kendilerine "https://letsdoitturkey.com" internet adresi üzerinden ulaşabileceklerini de ifade etti.