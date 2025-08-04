Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in başlıca sembollerinden, Ala-Too Meydanı'nda yer alan Manas anıtı yenilendi.

Anıtın açılış töreni, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ve eski Başbakan Feliks Kulov ve heykeli hazırlayan Tamila Mamatova'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Baysalov, burada yaptığı konuşmada, "Manas, sadece edebi bir karakter değil; birlik, yaratıcılık ve cömertliğe dayanan yaşayan bir felsefedir. Manas'ın ruhu 21. yüzyılda da bize ilham vermeye devam ediyor." dedi.

Manas, dünyanın en uzun destanı özelliğine sahip, kahramanlık hikayeleri içeren Manas Destanı'ndaki ana kahramanı simgeliyor.

Askeri kıyafetiyle sağ elinde sancağı, sol elinde atın ipini tutan ve belinde kılıç taşıyan Manas kahramanının oturduğu at, 15 derecelik açıyla inşa edilen ve karla kaplı Tanrı Dağı'nı temsilen beyaz mermerle kaplı anıtın üzerinde yer alıyor.

Anıtın yüksekliği 33 metre olup Manas'ın sağ omuzundaki kartal ülkenin özgürlüğünü ve bağımsızlığını simgeliyor.