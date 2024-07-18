Manavgat Belediyesi Muharrem Ayı İftar Programı Düzenledi

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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Gültepe Mahallesi'ndeki Alevi Cem-Kültür Evi'nde iftar programı düzenledi.

İftar programına Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Alevi Dernekleri Şube ve Cemevi Başkanı Sinan Aktaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, iftar sonrası yaptığı konuşmada, Muharrem ayının önemine vurgu yaparak, farklı inanç ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşamasının değerini dile getirdi. Kara, belediye olarak herkesin dini ve kültürel değerlerine saygı gösterdiklerini ve bu tür etkinliklerle birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Program, iftar yemeğinin ardından gerçekleştirilen sohbetlerle son buldu.