Manavgat'ta 15. Geleneksel Rahvan At Yarışları Düzenlendi

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle 15'inci Manavgat- Side Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

15'inci Manavgat-Side Geleneksel Rahvan At Yarışları; Baş Atlar, Baş Altı Atları, Büyük Orta Atları, Küçük Orta Atları, Deste Boy, Taze 5'li, 4'lü Tay, 3'lü Tay, İthal A, İthal B ve 4 Nal Atlar kategorilerinde toplam 120 atlı sporcunun katılımıyla Atatürk Stadyumu yanındaki sahada gerçekleştirildi. Yarışmaların sonunda, dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi. Ödül töreninde, birinci olan jokeylere kupa ve plaket takdim edildi.

Manavgat-Side Rahvan Atçıları Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak yaptığı konuşmada, etkinliğe katkılarından dolayı Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'ya teşekkür etti. Delikkulak, "Bizlere her zaman destek veren Federasyon Başkanımız Sayın Hakan Kazancı'ya, Atlı Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanımız Sayın Tayfun Karataş'a, bizlere her yıl en büyük desteği sağlayan Manavgat Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Sayın Dr. Niyazi Nefi Kara'ya çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir seyirci ve sporcu katılımımız var" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, geleneksel sporların önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin kültürel mirasın yaşatılması açısından büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Başkan Kara, "Manavgat'ımıza teşrif eden bütün atçılarımız hoş geldi. Bizleri onurlandırdılar. Sevgili Başkanım Hasan Delikkulak bizleri sürekli destekledi, bu organizasyonları sürdüreceğiz. Bizler insan odaklı belediye hizmetlerini önceliyoruz. En büyük değerimiz insandır diyoruz. Bugünlerde farklı nedenlerden dolayı kadınlarımıza, çocuklarımıza şiddeti görüyoruz, kadına şiddete son diyoruz. Spor ise barıştır, kardeşliktir. Asli görevimiz olan sosyal belediyeciliğin yanında spora olan desteğimizi sürdüreceğiz. Çünkü sporcu ahlaklıdır, zekidir. Organizasyonda emeği geçen belediye emekçilerimize, Hasan Delikkulak başkanıma, bütün oda başkanlarımıza, sivil toplum örgülerimize, muhtarlarımıza ve en çok da güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Manavgat-Side Rahvan Atçıları Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı adına Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'ya şilt takdim etti.