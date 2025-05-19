Manavgat'ta 19 Mayıs Kutlaması

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Manavgat İlçe Örgütü tarafından düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. Kara, "106 yıl önce yakılan bu çoban ateşi, bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" dedi.

Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine CHP Manavgat İlçe Örgütü ve Başkan Kara'nın yanı sıra Demokrat Parti Manavgat İlçe Başkanlığı, Anahtar Parti Manavgat İlçe Başkanlığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Manavgat Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Manavgat Şubesi ve Alevi Kültür Dernekleri Manavgat Şubesi katıldı.

Kara, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelemiz, tüm mazlum milletlerin umut ışığı oldu. 106 yıl önce yakılan bu çoban ateşi, bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Gençlerimize, Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu değerli mirası korumak ve ileri taşımak görevi düşüyor. Bizler de olarak onların yanında duracak, özgür düşünen, laik ve çağdaş bireyler olarak yetişmeleri için her türlü çabayı göstereceğiz. Atatürk'ün ışığında, laikliğe, cumhuriyete ve bağımsızlığa olan bağlılığımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."