Manavgat'ta Barajlardan Su Bırakılmaya Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manavgat'ta Barajlardan Su Bırakılmaya Başlandı

17.02.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağış sonrası Manavgat ve Oymapınar barajlarında su doluluğu arttı, vatandaşlar uyarıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yağışın etkisiyle doluluk seviyesi artan Manavgat ve Oymapınar barajlardan su bırakılmaya başlandı. Özellikle Manavgat Irmağı kıyısında bulunan vatandaşlar olası taşkın riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Manavgat'ta son günlerde etkili olan yağışlar sonrası barajlarda doluluk seviyesi önemli bir noktaya ulaştı. Özellikle İbradı ve Akseki havzasında toplanan suyun da etkisiyle su seviyeleri artan Oymapınar ve Manavgat barajlarından kontrollü olarak su bırakılması kararlaştırıldı. Manavgat Irmağı üzerinde kurulu barajlardan bugün itibarıyla su bırakılmasına başlandı. Manavgat Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Su İşleri'nden gelen bilgilendirme doğrultusunda; İbradı, Akseki havzasından barajlarımıza toplanan su miktarının artması sonucu 17 Şubat 2026 Salı günü öğleden sonra, baraj kapaklarından kontrollü şekilde ilave su bırakılacaktır. Bu kapsamda Manavgat Irmağı kenarında bulunan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından tedbirli olmaları, ırmak kenarına araç park edilmemesi ve kıyı şeridinden uzak durulması, olası taşkın riskine karşı gerekli önlemlerin alınması önemle rica olunur" denildi.

Haber- kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Oymapınar, Manavgat, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Barajlardan Su Bırakılmaya Başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarımsaklı Sahili’ne kadın cesedi vurdu Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı 11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı
Fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı Fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı
14 Şubat’ı unuttu, eşinin gönlünü iş makinesiyle aldı 14 Şubat'ı unuttu, eşinin gönlünü iş makinesiyle aldı

16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 17:03:07. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Barajlardan Su Bırakılmaya Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.