Manavgat'ta Bisiklet ve Çevre Etkinliği - Son Dakika
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Manavgat'ta Bisiklet ve Çevre Etkinliği

Manavgat Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte bisikletseverler ve doğa tutkunları bir araya geldi. Atıklar toplandı ve Caretta-Caretta kaplumbağalarının yaşam alanları korundu.

04.06.2024 11:03
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin destekleriyle, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Manavgat Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle bisikletseverler ve doğa tutkunları, Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayarak DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi'ne kadar pedal çevirdi. Etkinlikte, deniz kıyısındaki atıklar toplandı, bölgedeki Caretta-Caretta kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlandı. Toplanan atıklar, geri dönüşüm için ayrıştırıldı ve ilgili birimlere teslim edildi.

Etkinliğe, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Kara, insanın doğa ile uyum içerisinde olması gerektiğini belirterek, "Doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklarımızın yaşayabileceği bir doğa bırakmalıyız. Çok güzel bir etkinlik. Çocuklarımız bisikletleriyle buraya kadar geldiler. Burada da atıkları temizledik, beraber bir etkinlik yaptık. Caretta-Caretta'ların bu yıl yumurta sayısı artmış, çok mutlu olduk. Bu noktada elimizden gelen tüm destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Hepimiz biriz diyoruz, birlikte yaşayacağız. Çevreyle, doğayla barışık olmak zorundayız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Bisiklet ve Çevre Etkinliği - Son Dakika

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