Manavgat\'ta Dairede Yangın!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında bulunan dairede çıkan yangın söndürüldü.
Side Mahallesi Cennetler mevkisinde bulunan 3 katlı binanın son katında yer alan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangın esnasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen evde hasar oluştu.???????
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