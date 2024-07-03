Manavgat'ta Firari Hükümlü Bataklığa Saplanınca Yakalandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Firari Hükümlü Bataklığa Saplanınca Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmadan kaçarken girdiği bataklığa saplanınca yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu imal ve ticareti suçlarından aranan M.K'nin ikametinde olduğunu tespit etti. Eve operasyon düzenleyen jandarmayı fark eden hükümlü, evinin penceresinden kaçarak yakınlardaki dereye girdi. Ancak bataklıkta saklanmaya çalışırken çamura saplanan M.K, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

03.07.2024 16:09
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmadan kaçarken girdiği bataklığa saplanınca yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" ve "uyuşturucu imal ve ticareti" suçlarından aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin ikametinde olduğunu belirledi.

Eve operasyon düzenleyen jandarmayı gören hükümlü, evinin penceresinden kaçarak yakınlardaki dereye girdi.

Derede oluşan bataklıkta saklanmaya çalışan M.K, çamura saplanınca jandarma ekiplerince yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Jandarma, Manavgat, Antalya, Yargı, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Firari Hükümlü Bataklığa Saplanınca Yakalandı - Son Dakika
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