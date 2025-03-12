Manavgat'ta İftar Çadırı Kuruldu

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, 15 Mart Cumartesi gününe kadar Aşağı Pazarcı Mahallesi Pazartesi Pazarı'nda hizmet verecek iftar çadırında yüzlerce kişiyi bir araya getirecek.

Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi Pazartesi Pazarı'nda dün kurulan iftar çadırı, 15 Mart Cumartesi gününe kadar hizmet verecek. Her akşam sıcak yemek ikramının yapıldığı çadırlarda, vatandaşlar aynı sofrada buluşarak oruçlarını açacak. Belediyenin aşçıları ve ekipler, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda iftar yapabilmesi için özenle çalışıyor.

İftar öncesi masaları tek tek gezen Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, iftar çadırlarının toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayarak, "İftar sofraları sadece yemek yediğimiz değil, gönüllerimizi de buluşturduğumuz sofralardır. Manavgat'ta kimse yalnız değil, bu sofralar hepimizin" dedi.