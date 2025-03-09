Manavgat'ta İftar Programı Düzenlendi

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Gündoğdu Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Kara, "Dayanışmanın, paylaşmanın güzel olduğu günleri yaşıyoruz. Ramazan ayının herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Manavgat Belediyesi, ilçe genelinde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Gündoğdu Mahallesi'nde düzenlenen iftara, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Kara, iftar sonrası yaptığı konuşmada "Bu akşam iftar soframızı Gündoğdu Mahallemizde kurduk. Soframızı bütün hemşehrilerimizle beraber paylaşıyoruz. Diğer mahallelerimizde de iftar sofrası kurmaya devam edeceğiz. Paylaştıkça çoğalıyoruz, paylaştıkça büyüyoruz. Dayanışmanın, paylaşmanın güzel olduğu günleri yaşıyoruz. Ramazan ayının herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ramazan ayının coşkusunun hissedildiği iftar sofralarında mahalleli "Belediyemizin kurduğu iftar sofraları bize Ramazan ayının huzurunu yaşatıyor. Hem belediye başkanı ile bir araya geliyoruz hem de komşularımızla aynı sofrayı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kurarak vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek. Belediyenin iftar programı kapsamında ilerleyen günlerde düzenlenecek iftar organizasyonlarının takvimi şu şekilde:

6-10 Mart 2025 - Kavaklı Mahallesi

11-15 Mart 2025 - AşağıpazarcıMahallesi

16-20 Mart 2025 - Milli Egemenlik Mahallesi

21-24 Mart 2025 - Aşağıhisar Mahallesi

25- 27 Mart 2025 - Bahçelievler Mahallesi

Ayrıca belirlenen bazı kapalı pazar yerlerinde de iftar sofraları kurulacak:

10 Mart 2025 - Çolaklı Mahallesi

13 Mart 2025 - Ilıca Mahallesi

14 Mart 2025 - Evrenseki Mahallesi

17 Mart 2025 - Sarılar Mahallesi

22 Mart 2025 - Oymapınar Mahallesi

24 Mart 2025 - Side Mahallesi

26 Mart 2025 - Kızılot Mahallesi

28 Mart 2025 – Sorgun Mahallesi