Manavgat'ta İftar Sofraları Kuruldu

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi tarafından Ilıca Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş aynı sofrada oruçlarını açtı.

Manavgat Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırları vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ilıca Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve eşi Hacer Ceyhan Kara iftar sırasında masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

"Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamaya devam edeceğiz"

Başkan Kara, "Halkımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi. Manavgat Belediyesi ekipleri vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunurken, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşım ruhu Ilıca Mahallesi'nde bir kez daha yaşandı.