Manavgat'ta Kaçakçılık Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir marketin deposunda kaçak ürünlerin depolandığı ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonda 250 kaçak sigara, 155 elektronik sigara ve 120 ısıtılmış tütün ele geçirilirken olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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