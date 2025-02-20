Manavgat'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Manavgat'ta Kaçakçılık Operasyonu

Manavgat\'ta Kaçakçılık Operasyonu

Manavgat'ta düzenlenen operasyonda 1 milyon makaron ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

20.02.2025 13:19
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 milyon 10 bin 210 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada 1 milyon 10 bin 210 makaron, 10 kilogram nargile tütünü, 45 kilogram kıyılmış tütün, 220 kaçak sigara, 55 elektronik sigara, 97 ısıtılmış tütün mamulü ve 250 kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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