Manavgat'ta Midibüs Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Midibüs Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı

Manavgat\'ta Midibüs Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir midibüsün bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, Rus ve Belaruslu 20 turist yaralandı. Kazada midibüsün hız ibresinin 90 kilometrede takılı kaldığı belirtildi.

03.07.2024 12:25
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bariyere çarpan midibüsün sürücüsü Şavki Çoban hayatını kaybetti, Rus ve Belaruslu 20 turist yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Alanya- Antalya kara yolu Manavgat çevre yolu Sorgun Otogar köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Alanya'daki otellerden aldığı Rus ve Belaruslu turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek için yola çıkan Şavki Çoban'ın kullandığı 67 AAZ 365 plakalı midibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyer ve köprü korkuluklarına çarptı. Midibüsün hurdaya döndüğü kazada, şoför Şavki Çoban ile 16'sı Rusya, 4'ü Belarus vatandaşı olmak üzere 20 turist yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı turistler, ilk müdahalelerinin ardından Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan Şavki Çoban ise itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Şavki Çoban, kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Midibüs kaza yerinden kaldırılırken, düşen gösterge panelinde hız ibresinin 90 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Yoldaki hız sınırının da 90 kilometre olduğu bildirildi.

Bazı turistler ise kaza yapan midibüsü cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Midibüs Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Midibüs Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
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