Manavgat'ta Yağlı Pehlivan Güreşleri Final Heyecanı

(ANTALYA) - Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde bugün final heyecanı yaşanacak.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı olan Akdeniz'in Kırkpınar'ı Manavgat Belediyesi 12. ?Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, Manavgat Ilıca Er Meydanı'nda kıyasıya mücadeleler ile devam ediyor. 16 Mayıs Cuma günü başlayan güreşlere, Türkiye'nin dört bir yanından bin 716 pehlivan katılıyor.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Hasan Özden, 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Hakan Çetin, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş, ikinci gün müsabakalarını tribünlerden takip etti.

Güreşlerin en çok merak edilen boyu olan "başpehlivanlık" kategorisinde Enes Doğan, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, Mehmet Yeşil Yeşil ve Mustafa Batu, çeyrek final müsabakalarına kalmayı başaran isimler oldu.

Manavgat Belediyesi'nin güreş altyapı programı da bu yıl meyvelerini verdi. Farklı boylarda mücadele eden genç güreşçiler, gösterdikleri performansla dikkati çekerek, final gününe kalmaya hak kazandı. Manavgat Belediyesi altyapısından finale kalan sporcular, şunlar:

Minik 1: Ahmet Mete Varış, Arif Karatepe

-Teşvik 1: Mehmet İbradı

-Teşvik 2: Umut Altay

- Tozkoparan: Ramazan Öztunç

-Deste Büyük: Alper Küçük

Manavgat Belediyesi 12. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, bugün yapılacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile sona erecek. Er meydanında ter dökecek başpehlivanlar arasındaki mücadele, altın kemerin yolunu belirleyecek.

Ücretsiz servis hizmeti

Manavgat Belediyesi, güreş alanına erişimi kolaylaştırmak için vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti sunacak. Bugün saat 09.00'dan itibaren, Atatürk Kültür Merkezi önünden Ilıca Er Meydanı'na ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Final günü heyecanı, sadece Manavgat'ta değil, ekran başındaki milyonlara da ulaşacak. TRT SPOR, bugün (18 Mayıs) saat 12.00'den itibaren güreş müsabakalarını canlı olarak yayınlayacak.