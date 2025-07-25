Manavgat\'ta Yangın Paniği

MANAVGAT'TA DA YANGIN ÇIKTI

Antalya'nın Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde çıkan yangının ardından Manavgat ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde de saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Bu bölgeye de ekipler sevk edildi.

YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Aksu'nun Kurşunlu Mahallesi'ndeki yangında vatandaşlara ait bazı kulübeler yandı. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki yangında ise Yaşar Sobutay Bulvarı'nın her iki tarafındaki ormandan alevler yükseldi. Bulvarın bir bölümü yoğun duman ve çevresindeki yanan ağaçlar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yakındaki binalarda oturanlar, yangın söndürme tüpü, kovalarla alevlere müdahaleye çalıştı. Uçak ve helikopterlerin yanı sıra, TOMA ile de söndürme çalışmalarına destek verildi. Yangın nedeniyle yoğun duman gökyüzünü kapladı. Bölgeye gelen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı, ekiplerin koordinasyonunu sağlıyor. Söndürme çalışmalarına, belediyeler de araçlarıyla destek verdi. Bazı vatandaşlar da tarım araçlarıyla alevlere müdahale etti. Hava sıcaklığının 39,5 derece, nem oranının yüzde 15 seviyesinde olduğu kentteki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.